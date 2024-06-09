В Минобороны назвали количество украинцев, обновивших свои учетные данные

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. Фото: скриншот с видео

В Украине по состоянию на воскресенье, 9 июня, свои военно-учетные данные обновили более 1 млн 600 тысяч граждан. Среди них более 200 тысяч — женщины.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

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"В приложении уже обновили свои данные более 1 млн 600 тысяч военнообязанных, призывников и резервистов. Более 200 тысяч из них — женщины", — сказал Лазуткин.

Также по его словам, 18 июня в приложении "Резерв+" появится QR-код. Это окончательно приравняет информацию из электронного реестра "Оберіг" к бумажному военно-учетному документу.

Ранее заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что гражданам, которые сознательно внесут ложные данные в приложение "Резерв+", могут блокировать банковские счета.

Кроме того, представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин объяснил последствия, если мужчина не обновит учетные данные в течение 60 дней.

Также в скором времени в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" появится новая функция. Пользователи могут просматривать актуальные вакансии ВСУ.