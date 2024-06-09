У Міноборони назвали кількість українців, які оновили свої облікові дані

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Фото: скриншот з відео

В Україні станом на неділю, 9 червня, свої військово-облікові дані оновили вже понад 1 млн 600 тисяч громадян. Серед них понад 200 тисяч — жінки.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

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"У застосунку вже оновили свої дані понад 1 млн 600 тисяч військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Понад 200 тисяч з них — жінки", — сказав Лазуткін.

Також за його словами, 18 червня у застосунку "Резерв+" з'явиться qr-код. Це остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру "Оберіг" до паперового військово-облікового документа.

Раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що громадянам, які свідомо внесуть неправдиві дані у застосунок "Резерв+", можуть блокувати банківські рахунки.

Крім того, речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін пояснив наслідки, якщо чоловік не оновить облікові дані протягом 60 днів.

Також незабаром у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" з'явиться нова функція. Користувачі зможуть проглядати актуальні вакансії ЗСУ.