Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Резерв arrow Скільки українців оновили свої військово-облікові дані — у Міноборони назвали цифру arrow

Скільки українців оновили свої військово-облікові дані — у Міноборони назвали цифру

9 червня 2024 12:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Міноборони назвали кількість українців, які оновили свої облікові дані
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні станом на неділю, 9 червня, свої військово-облікові дані оновили вже понад 1 млн 600 тисяч громадян. Серед них понад 200 тисяч — жінки.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Читайте також:

Військовий облік в Україні

"У застосунку вже оновили свої дані понад 1 млн 600 тисяч військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Понад 200 тисяч з них — жінки", — сказав Лазуткін.

Також за його словами, 18 червня у застосунку "Резерв+" з'явиться qr-код. Це остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру "Оберіг" до паперового військово-облікового документа. 

Раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що громадянам, які свідомо внесуть неправдиві дані у застосунок "Резерв+", можуть блокувати банківські рахунки.

Крім того, речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін пояснив наслідки, якщо чоловік не оновить облікові дані протягом 60 днів.

Також незабаром у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" з'явиться нова функція. Користувачі зможуть проглядати актуальні вакансії ЗСУ. 

ТЦК та СП
Міноборони
військовий призов
мобілізація
українці
військові
військовий облік

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку