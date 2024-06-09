Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Резерв arrow В приложении Резерв+ появится новая функция — что готовит Минообороны arrow

В приложении Резерв+ появится новая функция — что готовит Минообороны

9 июня 2024 06:10
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко
В мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" появится новая функция
Смартфон с приложением "Резерв+" в руке мужчины. Фото: Новини.LIVE
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко

В скором времени в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" появится новая функция. Пользователи смогут просматривать актуальные вакансии ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Читайте также:

Просматривать вакансии в "Резерв+" можно с 18 июня

Новый функционал заработает с 18 июня этого года. Украинцы смогут полистать вакансии в приложении, а также подать заявку на должность, которая заинтересовала. Сейчас в "Резерве+" работает только одна функция — обновление персональных данных.

К слову, по данным Минобороны, уже более 1,6 млн украинцев воспользовались мобильным приложением и обновили онлайн информацию о себе.

Напомним, также в МОУ планируют создать электронное направление на ВВК для "ограниченно пригодных". Эта услуга будет доступна в приложении "Резерв+".

Ранее в ТЦК объяснили, почему приложение "Резерв+" не спасет от повестки.

приложение
приложение
мобилизация
военный учет
резерв
военнообязанные
Минобороны
военный билет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина