Смартфон с приложением "Резерв+" в руке мужчины. Фото: Новини.LIVE

В скором времени в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" появится новая функция. Пользователи смогут просматривать актуальные вакансии ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

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Просматривать вакансии в "Резерв+" можно с 18 июня

Новый функционал заработает с 18 июня этого года. Украинцы смогут полистать вакансии в приложении, а также подать заявку на должность, которая заинтересовала. Сейчас в "Резерве+" работает только одна функция — обновление персональных данных.

К слову, по данным Минобороны, уже более 1,6 млн украинцев воспользовались мобильным приложением и обновили онлайн информацию о себе.

Напомним, также в МОУ планируют создать электронное направление на ВВК для "ограниченно пригодных". Эта услуга будет доступна в приложении "Резерв+".

Ранее в ТЦК объяснили, почему приложение "Резерв+" не спасет от повестки.