Какие планы у Минобороны по вручению повесток через Резерв+

Приложение "Резерв+". Фото: РБК-Украина

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации и заработало приложение для военного учета "Резерв+". В то же время, пока не планируется присылать повестки через это приложение.

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Отправка повесток через Резерв+

"В настоящее время работа над таким функционалом не ведется. Потому что нет законодательного решения на любом уровне", — сказала она.

Черногоренко отметила, что повестки через приложение "Резерв+" сейчас не рассылаются и пока таких действий не планируется.

Напомним, с 18 мая в приложении "Резерв+" свои данные обновили более 14 тыс. военнообязанных за границей в 124 странах. Возглавила рейтинг стран Польша.

Также мы писали, что сроки обновления данных для мужчин призывного возраста могут увеличить.

Кроме того, удаление мобильного приложения "Резерв+" неуместно, ведь персональные данные человека все равно остаются в реестре. В любом случае мужчину вызовут в ТЦК и СП.