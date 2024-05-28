Какие планы у Минобороны по вручению повесток через Резерв+

В Минобороны ответили, в каком случае будут отправлять повестки через Резерв+
В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации и заработало приложение для военного учета "Резерв+". В то же время, пока не планируется присылать повестки через это приложение.
Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
Отправка повесток через Резерв+
"В настоящее время работа над таким функционалом не ведется. Потому что нет законодательного решения на любом уровне", — сказала она.
Черногоренко отметила, что повестки через приложение "Резерв+" сейчас не рассылаются и пока таких действий не планируется.
Напомним, с 18 мая в приложении "Резерв+" свои данные обновили более 14 тыс. военнообязанных за границей в 124 странах. Возглавила рейтинг стран Польша.
Также мы писали, что сроки обновления данных для мужчин призывного возраста могут увеличить.
Кроме того, удаление мобильного приложения "Резерв+" неуместно, ведь персональные данные человека все равно остаются в реестре. В любом случае мужчину вызовут в ТЦК и СП.
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