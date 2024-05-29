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В Минобороны указали, сколько граждан было снято с "розыска" благодаря "Резерв+"

29 мая 2024 16:32
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко
В Минобороны указали, сколько граждан было снято с "розыска" благодаря "Резерв+"
Приложение "Резерв+". Фото: РБК Украина
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко

710 тысяч граждан, у которых был статус в "Резерв+" в "розыске", сняты с розыска благодаря этому приложению. В Министерстве обороны назвали это достижением.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в среду, 29 мая.

Почему мужчины попадают в "розыск"

710 тысяч украинцев безосновательно имели статус "в розыске" в реестре "Оберег".

"Применение "Резерв+" обратило наше внимание на пробелы в реестре Обериг. Один из них - хорошо известный вам статус "в розыске", который безосновательно отражался у 710 000 граждан", — сказала чиновница.

Сообщается, что цифровая команда Минобороны исправила эту ошибку и советуют авторизироваться в приложении повторно, чтобы увидеть свой обновленный статус.

По словам Черногоренко, в случае снятия с "розыска" в ТЦК повторно обращаться не следует.

Также замминистра обороны добавила, что в розыск люди попадают, если нарушают правила военного учета.

"Например, человек игнорировал "повестки", ТЦК обращалось в Национальную полицию. Но фактически количество таких обращений составляет около 25%", — говорит заместительница министра.

Напомним, ранее Черногоренко заявила, что невозможно сломать приложение "Резерв+" и получить доступ к его базе данных, ведь там она не хранится. Чиновница подчеркнула, что "Резерв+" имеет надежную защиту.

Как известно, с 18 мая в Украине официально заработало приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов, в котором можно обновить свои военно-учетные данные и получить информацию о себе из реестра "Оберіг". В Минобороны рассказали, кому необходимо установить приложение, а кому делать этого не нужно.

Также в ТЦК объяснили, что будет, если удалить приложение "Резерв+". Там подчеркнули, что этого лучше не делать.

Минобороны
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