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В Минобороны заявили о создании еще одного приложения для военных

12 июня 2024 13:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Минобороны создаст приложение для военных — детали
Военный с телефоном. Иллюстративное фото: Армия Inform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Министерстве обороны Украины заявили о создании приложения для военных. Там подчеркнули, что цифровизация армии может помочь Украине добиться технологического преимущества над российскими оккупантами 10:1.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в среду, 12 июня.

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"Благодаря приложению "Резерв+", которым воспользовались более 1 400 000 граждан, мы увидели, что цифровизация — это уже не тренд, это требование нашего общества", — отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.

По ее словам, на очереди запуск приложения для военных "Армия+", который упростит бюрократические процессы в армии.

Напомним, сообщение от почты с отметкой об отсутствии лица по указанному в "Резерв+" адресу может служить подтверждающим документом для территориального центра комплектования. Это позволяет вынести постановление о наложении штрафа без составления протокола.

Также адвокат Юрий Танасийчук заявил, что в Украине нет законодательных препятствий для введения электронных повесток. Он считает, что государство должно использовать все доступные каналы связи, включая мессенджеры, для работы с военнообязанными.

Украина
Минобороны
мобилизация
украинцы
резерв

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