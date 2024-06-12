Минобороны создаст приложение для военных — детали

В Минобороны заявили о создании еще одного приложения для военных
В Министерстве обороны Украины заявили о создании приложения для военных. Там подчеркнули, что цифровизация армии может помочь Украине добиться технологического преимущества над российскими оккупантами 10:1.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в среду, 12 июня.
Новое приложение для военных
"Благодаря приложению "Резерв+", которым воспользовались более 1 400 000 граждан, мы увидели, что цифровизация — это уже не тренд, это требование нашего общества", — отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.
По ее словам, на очереди запуск приложения для военных "Армия+", который упростит бюрократические процессы в армии.
Напомним, сообщение от почты с отметкой об отсутствии лица по указанному в "Резерв+" адресу может служить подтверждающим документом для территориального центра комплектования. Это позволяет вынести постановление о наложении штрафа без составления протокола.
Также адвокат Юрий Танасийчук заявил, что в Украине нет законодательных препятствий для введения электронных повесток. Он считает, что государство должно использовать все доступные каналы связи, включая мессенджеры, для работы с военнообязанными.
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