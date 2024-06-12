Минобороны создаст приложение для военных — детали

Военный с телефоном. Иллюстративное фото: Армия Inform

В Министерстве обороны Украины заявили о создании приложения для военных. Там подчеркнули, что цифровизация армии может помочь Украине добиться технологического преимущества над российскими оккупантами 10:1.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в среду, 12 июня.

Читайте также:

Новое приложение для военных

"Благодаря приложению "Резерв+", которым воспользовались более 1 400 000 граждан, мы увидели, что цифровизация — это уже не тренд, это требование нашего общества", — отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.

По ее словам, на очереди запуск приложения для военных "Армия+", который упростит бюрократические процессы в армии.

Напомним, сообщение от почты с отметкой об отсутствии лица по указанному в "Резерв+" адресу может служить подтверждающим документом для территориального центра комплектования. Это позволяет вынести постановление о наложении штрафа без составления протокола.

Также адвокат Юрий Танасийчук заявил, что в Украине нет законодательных препятствий для введения электронных повесток. Он считает, что государство должно использовать все доступные каналы связи, включая мессенджеры, для работы с военнообязанными.