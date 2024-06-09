В Резерв+ 18 июня появится QR-код

В Минобороны заявили, что в приложении Резерв+ появится QR-код — подробности
В Украине в приложении для обновления военно-учетных данных "Резерв+" в скором времени появится QR-код. Его можно использовать вместо бумажного учетного документа.
Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.
Военный учет в Резерв+
"18 июня в приложении "Резерв+" появится qr-код", — сказал представитель МО.
Он отметил, что этот код окончательно приравняет информацию из электронного реестра "Оберіг" к бумажному военно-учетному документу.
Отсканировав его, представители власти и правоохранительные органы смогут мгновенно получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста.
По словам Лазуткина, в приложении "Резерв+" свои данные обновили уже более 1 млн 600 тысяч украинцев, из которых более 200 тысяч — женщины.
Как ранее заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, гражданам, которые сознательно внесут ложные данные в приложение "Резерв+", могут блокировать банковские счета.
Кроме того, в "Резерв+" вскоре добавят новую появившуюся функцию. Пользователи могут просматривать актуальные вакансии ВСУ.
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