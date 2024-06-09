В Резерв+ 18 июня появится QR-код

Военный учет в приложении. Иллюстративное фото: Армия Inform

В Украине в приложении для обновления военно-учетных данных "Резерв+" в скором времени появится QR-код. Его можно использовать вместо бумажного учетного документа.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

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"18 июня в приложении "Резерв+" появится qr-код", — сказал представитель МО.

Он отметил, что этот код окончательно приравняет информацию из электронного реестра "Оберіг" к бумажному военно-учетному документу.

Отсканировав его, представители власти и правоохранительные органы смогут мгновенно получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста.

По словам Лазуткина, в приложении "Резерв+" свои данные обновили уже более 1 млн 600 тысяч украинцев, из которых более 200 тысяч — женщины.

Как ранее заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, гражданам, которые сознательно внесут ложные данные в приложение "Резерв+", могут блокировать банковские счета.

Кроме того, в "Резерв+" вскоре добавят новую появившуюся функцию. Пользователи могут просматривать актуальные вакансии ВСУ.