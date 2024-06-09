Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Резерв arrow В Минобороны заявили, что в приложении Резерв+ появится QR-код — подробности arrow

В Минобороны заявили, что в приложении Резерв+ появится QR-код — подробности

9 июня 2024 14:24
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко
В Резерв+ 18 июня появится QR-код
Военный учет в приложении. Иллюстративное фото: Армия Inform
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко

В Украине в приложении для обновления военно-учетных данных "Резерв+" в скором времени появится QR-код. Его можно использовать вместо бумажного учетного документа.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Читайте также:

Военный учет в Резерв+

"18 июня в приложении "Резерв+" появится qr-код", — сказал представитель МО.

Он отметил, что этот код окончательно приравняет информацию из электронного реестра "Оберіг" к бумажному военно-учетному документу.

Отсканировав его, представители власти и правоохранительные органы смогут мгновенно получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста.

По словам Лазуткина, в приложении "Резерв+" свои данные обновили уже более 1 млн 600 тысяч украинцев, из которых более 200 тысяч — женщины.

Как ранее заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, гражданам, которые сознательно внесут ложные данные в приложение "Резерв+", могут блокировать банковские счета.

Кроме того, в "Резерв+" вскоре добавят новую появившуюся функцию. Пользователи могут просматривать актуальные вакансии ВСУ.

военнообязанные
мобилизация
мужчины
военный учет
реестр Оберіг
документы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку