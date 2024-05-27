В Минобороны рассказали, что десятки украинцев за границей воспользовались приложением Резерв+

В Минобороны рассказали, сколько украинцев за границей обновили данные через Резерв+
С 18 мая, когда вступил в силу закон о мобилизации, через приложение Резерв+ свои данные обновили более 14 тысяч военнообязанных за границей в 124 странах. Возглавила рейтинг стран Польша.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в понедельник, 27 мая.
Украинцы за границей обновляют данные через Резерв+
Как сообщается, лидерами в этом перечне стали:
- Польша;
- Германия;
- Канада;
- Чехия;
- США;
- Великобритания;
- Испания; Литва;
- Нидерланды;
- Словакия.
"Наши граждане за рубежом пользуются приложением для уточнения данных, что является важным поступком для страны. Мы ценим это и продолжаем развивать удобные сервисы для всех", — отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Также в ведомстве добавили, что в общей сложности более 1.1 млн военнообязанных украинцев уже обновили данные через Резерв+, почти 55 тысяч — через ЦНАП и около 38 тысяч через ТЦК СП.
Напомним, ранее мы сообщали, можно ли использовать информацию из Резерв+ в качестве официального документа.
Также в Минобороны рассказали, что приложение пережило ряд DDоS-атак, но киберспециалистам удалось вовремя предотвратить взлом приложения.
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