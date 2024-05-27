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В Минобороны рассказали, сколько украинцев за границей обновили данные через Резерв+

27 мая 2024 17:38
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко
В Минобороны рассказали, что десятки украинцев за границей воспользовались приложением Резерв+
Украинский солдат со смартфоном. Фото: Генштаб ВСУ
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко

С 18 мая, когда вступил в силу закон о мобилизации, через приложение Резерв+ свои данные обновили более 14 тысяч военнообязанных за границей в 124 странах. Возглавила рейтинг стран Польша.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в понедельник, 27 мая.

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Как сообщается, лидерами в этом перечне стали:

  • Польша;
  • Германия;
  • Канада;
  • Чехия;
  • США;
  • Великобритания;
  • Испания; Литва;
  • Нидерланды;
  • Словакия.

"Наши граждане за рубежом пользуются приложением для уточнения данных, что является важным поступком для страны. Мы ценим это и продолжаем развивать удобные сервисы для всех", — отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Также в ведомстве добавили, что в общей сложности более 1.1 млн военнообязанных украинцев уже обновили данные через Резерв+, почти 55 тысяч — через ЦНАП и около 38 тысяч через ТЦК СП.

резерв+тцк сп
Скриншот сообщения Минобороны

Напомним, ранее мы сообщали, можно ли использовать информацию из Резерв+ в качестве официального документа.

Также в Минобороны рассказали, что приложение пережило ряд DDоS-атак, но киберспециалистам удалось вовремя предотвратить взлом приложения.

Европейский союз
Польша
Минобороны
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
резерв

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