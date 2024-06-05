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В Минобороны рассказали, в каких случаях военнообязанный может быть "в розыске"

5 июня 2024 17:41
95392486-7e9e-4ffc-101a-77c97946f200 - Илья Малышко
Илья Малышко
Редактор
В Минобороны рассказали, в каких случаях военнообязанный может быть "в розыске"
Приложение "Резерв+". Фото: armyinform.com
95392486-7e9e-4ffc-101a-77c97946f200 - Илья Малышко
Илья Малышко
Редактор

В Министерстве обороны разъяснили, в каких случаях военнообязанные получают статус "в розыске" в реестре "Оберег". В общем, это те, кто нарушил правила военного учета.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на ответ Минобороны в среду, 5 июня.

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Список примеров, когда военнообязанный может быть "в розыске"

Минобороны отмечает, что статус "в розыске" имеют военнообязанные, нарушившие правила военного учета.

Итак, по данным издания и ответом МОУ на запрос, среди примеров нарушения правил приводятся следующие ситуации:

— гражданин не стал на военный учет по достижении им соответствующего возраста;

— гражданка, получившая медицинское или фармацевтическое образование, не стала на военный учет;

— граждане, снятые с военного учета, но не вставшие обратно на военный учет в указанный срок;

— граждане, исключенные из военного учета, но после 18 мая обязаны встать на военный учет и не сделали этого;

— гражданин, стоящий на военном учете, не проживает по зарегистрированному месту жительства и не сообщил об этом в ТЦК;

— гражданин, получивший повестку, не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных причин;

— гражданин, получивший направление на ВЛК, не прошел комиссию или после прохождения комиссии не явился повторно в ТЦК;

— гражданин после обновления данных и прохождения ВЛК получил повестку о призыве на военную службу во время мобилизации и не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных причин.

Кроме того, в МОУ добавляют, что кроме указанных оснований не исключается человеческий фактор, когда во время заполнения данных оператором реестра "Оберег" была допущена ошибка или не внесены некоторые данные.

Для исправления ситуации военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП.

Напомним, в Украине работает мобильное приложение Резерв+", которое предназначено для военнообязанных граждан, предоставляя возможность обновлять военно-учетные данные дистанционно. Приложение значительно упрощает процесс взаимодействия с ТЦК и СП. Однако сейчас он работает в тестовом режиме и продолжает разрабатываться. Поэтому у пользователей могут возникать некоторые проблемы технического характера.

Мы писали о том, что "Резерв+", которым украинцы начали пользоваться с 18 мая 2024 года, показывает свое несовершенство. Военным, находящимся на фронте, выбивает информацию, что они находятся в розыске.

Также мы сообщали, что проблема мобильного приложения "Резерв+", обернувшаяся появлением статуса "находящегося в розыске" для многих военнообязанных, уже решена. Обращаться в территориальные центры комплектования по этому вопросу не нужно.

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война в Украине
Украинская правда
военный учет
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Минобороны
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реестр Оберіг

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