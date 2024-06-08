Обновить данные в ТЦК за 60 дней

Приложение "Резерв+". Иллюстративное фото: соцсети

В Украине идет мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. Все военнообязанные должны обновить личные данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Впрочем, для многих украинцев остается открытым вопрос, что произойдет, если не обновить данные.

Ситуацию прокомментировал представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью изданию ФОКУС.

Читайте также:

За неуточнение данных будет ответственность

"Я не могу говорить о том, что будет через 60 дней, потому что об этом немного рано говорить. Но если военнослужащие ТЦК и СП во время проверки военно-учетных документов выяснят, что гражданин не выполнил требование закона и не уточнил свои персональные данные, вероятнее всего, ему будет вручена повестка", — отметил Истомин.

Он также добавил, что если данные документа и базы данных не совпадают во время проверки военно-учетных документов, военнообязанному также вручается повестка для уточнения данных.

Спикер также отметил, что за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Сумма штрафа составляет от 17 до 25 гривен.

"Об автоматическом начислении штрафов я сообщить ничего не могу. Но если будет установлено, что данные не обновлены, то, конечно, человек должен быть оштрафован", — добавил Истомин.

Напомним, ранее эксперт по кибербезопасности Константин Корсун рассказал о нюансах приложения Резерв+, где отметил, что его разработчики проигнорировали вопросы защиты персональных данных украинцев.

Также, по его словам, в законе о мобилизации указано, что по поводу обновления данных ничего не сказано о "безопасном" применении от Министерства обороны Украины.