За ложные данные в Резерв+ украинцам грозит блокировка счетов

Реестр "Оберіг". Иллюстративное фото: Фокус

В Украине 18 мая заработало приложение для обновления военно-учетных данных "Резерв+". Однако украинцам, которые сознательно указали ложные данные, могут блокировать счета.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

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Блокировка счетов из-за ложной информации

Так, Черногоренко фактически подтвердила информацию о блокировании счетов украинцам, которые намеренно указали ложные данные в "Резерв+".

"О блокировании счетов. Действительно есть набор норм, касающихся усиления ответственности за нарушение правил военного учета. Потому что в стране война и эти нормы приняла Верховная Рада", — сказала она.

По словам представителя Минобороны, существует ряд моментов, которые относятся к ответственности за то, что человек систематически не обновляет свои данные или уклоняется от такой обязанности.

Ранее спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин объяснил последствия, если мужчина не обновит учетные данные в течение 60 дней.

Также мы писали, что в скором времени в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" появится новая функция. Пользователи могут просматривать актуальные вакансии ВСУ.