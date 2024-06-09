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Внесение ложных данных в Резерв+ — в Минобороны прокомментировали возможность блокировки счетов

9 июня 2024 10:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
За ложные данные в Резерв+ украинцам грозит блокировка счетов
Реестр "Оберіг". Иллюстративное фото: Фокус
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине 18 мая заработало приложение для обновления военно-учетных данных "Резерв+". Однако украинцам, которые сознательно указали ложные данные, могут блокировать счета.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

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Так, Черногоренко фактически подтвердила информацию о блокировании счетов украинцам, которые намеренно указали ложные данные в "Резерв+".

"О блокировании счетов. Действительно есть набор норм, касающихся усиления ответственности за нарушение правил военного учета. Потому что в стране война и эти нормы приняла Верховная Рада", — сказала она.

По словам представителя Минобороны, существует ряд моментов, которые относятся к ответственности за то, что человек систематически не обновляет свои данные или уклоняется от такой обязанности.

Ранее спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин объяснил последствия, если мужчина не обновит учетные данные в течение 60 дней.

Также мы писали, что в скором времени в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" появится новая функция. Пользователи могут просматривать актуальные вакансии ВСУ.

ТЦК и СП
Минобороны
военный призыв
мобилизация
мужчины
военный учет
резерв

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