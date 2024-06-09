За ложные данные в Резерв+ украинцам грозит блокировка счетов

Внесение ложных данных в Резерв+ — в Минобороны прокомментировали возможность блокировки счетов
В Украине 18 мая заработало приложение для обновления военно-учетных данных "Резерв+". Однако украинцам, которые сознательно указали ложные данные, могут блокировать счета.
Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
Блокировка счетов из-за ложной информации
Так, Черногоренко фактически подтвердила информацию о блокировании счетов украинцам, которые намеренно указали ложные данные в "Резерв+".
"О блокировании счетов. Действительно есть набор норм, касающихся усиления ответственности за нарушение правил военного учета. Потому что в стране война и эти нормы приняла Верховная Рада", — сказала она.
По словам представителя Минобороны, существует ряд моментов, которые относятся к ответственности за то, что человек систематически не обновляет свои данные или уклоняется от такой обязанности.
Ранее спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин объяснил последствия, если мужчина не обновит учетные данные в течение 60 дней.
Также мы писали, что в скором времени в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" появится новая функция. Пользователи могут просматривать актуальные вакансии ВСУ.
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