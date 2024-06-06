В Минобороны назвали количество украинцев, обновивших данные

Приложение "Резерв+". Иллюстративное фото: соцсети

В Украине 18 мая запустили мобильное приложение для обновления военно-учетных данных "Резерв+". С тех пор более 1,4 млн украинцев воспользовались им для обновления данных.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире Ми Україна.

Читайте также:

Военный учет в Украине

По словам Лазуткина, в настоящее время через "Резерв+" свои военно-учетные данные обновили уже 1 млн 412 тыс. украинцев, что составляет около 15%. В то же время есть еще возможность большого количества людей продолжать уточнять свои данные.

В частности, среди украинцев, которые находятся за рубежом, данные обновили около 18 тыс. человек — преимущественно из Польши, Чехии, Германии, Канады и США.

Напомним, после запуска мобильного приложения "Резерв+" количество задержаний военнообязанных мужчин на улицах Украины значительно уменьшилось. Поскольку украинцы активно обновляют военно-учетные данные в приложении.

А юрист и эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что через мобильное приложение "Резерв+" можно выследить человека. По его словам, это возможно сделать по IP-адресу.

Кроме того, часть украинцев должна вернуться из-за границы для посещения ТЦК и СП. В Министерстве обороны объяснили, кого это касается.