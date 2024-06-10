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Придут ли в Резерв+ электронные повестки и направления на ВВК — Вениславский рассказал детали

10 июня 2024 10:16
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко
Получит ли Резерв+ электронные повестки и направления на ВВК — детали
Мобильное приложение Резерв+. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко

Украинское правительство пока не планирует внедрять новые обновления для мобильного приложения Резерв+. Особенно это касается электронных повесток, а также направлений на прохождение военно-врачебных комиссий.

Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам обороны, нардеп Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина" в понедельник, 10 июня.

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Новых обновлений в Резерв+ не будет

По словам чиновника, это было согласовано при работе над законопроектом о мобилизации.

"У нас была дискуссия на этот счет, когда были дискуссии о законопроекте. И мы пришли к решению, что электронных повесток через электронные кабинеты не будет", — сказал Вениславский.

Также, как добавил парламентарий, это касается и направлений прохождения ВЛК.

"Мы не регламентировали в законе о мобилизации возможность направления через электронный кабинет каких-либо сообщений или направлений на ВЛК. Поэтому с точки зрения закона направлять на ВЛК через электронные средства коммуникации нельзя", — отметил нардеп.

Напомним, ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что в Резерв+ вскоре появится QR-код, который можно будет использовать вместо бумажного учетного документа.

Адвокат Ярослав Куц рассказал, следует ли идти в ТЦК, если человек в розыске после обновления данных в мобильном приложении.

А также эксперт по кибербезопасности Константин Корсун отметил, что разработчики Резерв+ проигнорировали вопросы защиты персональных данных украинцев. В то же время, как он добавил, в законе о мобилизации указано, что по поводу обновления данных ничего не сказано о "безопасном" приложении от оборонного ведомства Украины.

Украина
врачи
Федор Вениславский
мобилизация
ВВК
электронные повестки
резерв

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